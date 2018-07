Politie zoekt getuigen in onderzoek naar mogelijke seksuele uitbuiting

Voor deze zaak is een man aangehouden. In dit onderzoek is de politie op zoek naar getuigen.

Op zaterdagavond 7 juli kreeg de politie een anonieme melding dat op parkeerplaats De Ruinen langs de N375 in Ruinerwold door een man aan passanten seks met een meisje werd aangeboden. Bij de melding werd ook het kenteken van de auto van de man gegeven. De politie is op zoek gegaan naar deze auto. De verdachte werd later met het betreffende meisje aangetroffen in Steenwijk. De man werd daarop aangehouden en voor nader onderzoek ingesloten. Het meisje is gehoord en overgedragen aan haar eigen zorgkader.

De politie zou graag in contact komen met de persoon die de melding maakte of met andere personen die zaterdagavond zijn benaderd door deze man met hetzelfde aanbod. Zij kunnen zich melden bij het team mensenhandel van de politie Oost-Nederland via 0900-8844.