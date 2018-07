Privégegevens militairen en geheim agenten snel te achterhalen via fitness-apps

Op de app van het Finse bedrijf Polar was bijvoorbeeld tot vrijdag te zien waar de militairen trainen, hoe ze heten en meestal ook waar ze wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om medewerkers op locaties waar kernwapens liggen. Daarom heeft het ministerie van Defensie het gebruik van sport- en fitnessapps op diensttelefoons tijdelijk onmogelijk gemaakt, zo meldt Nieuwsuur. Op en rond 208 gevoelige locaties werden 6460 mensen van 69 nationaliteiten geïdentificeerd. De apps zijn nu verboden omdat de privégegevens die aan de app zijn gekoppeld kunnen leiden naar militairen. In Nieuwsuur zegt minister van Defensie Ank Bijleveld: 'Dan zijn mensen vindbaar en dat is niet de bedoeling.'

De Correspondent en Bellingcat

De zaak kwam aan het rollen na een onderzoek van De Correspondent en onderzoeksgroep Bellingcat. Die ontdekten dat via fitness-app Polar en de smartwatch persoonlijke informatie van militairen simpel is te achterhalen. De minister gaat er niet vanuit dat er militairen in gevaar zijn gekomen. Bijleveld in Nieuwsuur: 'We weten het niet precies, maar er heeft zich niemand gemeld.' Populaire apps als Polar geven sporters de mogelijkheid om afgelegde afstanden, snelheid en verbruikte calorieën bij te houden. Veel gebruikers hebben hun naam en woonplaats ingevuld op de profielpagina van de app en hun activiteiten zijn te zien op de daaraan gekoppelde landkaart. De combinatie van die gegevens geeft veel prijs.

Niet alleen Polar

Via Polar vonden de onderzoekers namen en adressen van medewerkers van inlichtingendiensten als de Amerikaanse NSA, de Britse MI6 en de Nederlandse MIVD. Ook vonden ze gegevens van medewerkers op militaire bases, zoals Guantánamo Bay in Cuba en Erbil in Irak, en bases in Afghanistan, Saudi-Arabië en Zuid-Korea. De Correspondent en Bellingcat richtten zich bij hun onderzoek op Polar, maar ze waarschuwen ook voor Endomondo, Runkeeper en Strava. Bij hen ging het achterhalen van gegevens niet zo makkelijk als bij Polar, maar het lukte uiteindelijk wel.