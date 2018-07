Dode en zwaargewonde door ongeval met quad op A2

Een 27-jarige Rosmaler raakte zwaargewond. Hij is met zeer ernstig letsel naar het UMC gebracht. Dit heeft politie Oost-Brabant bekendgemaakt. Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 20.30 uur bij knooppunt Empel. De quad sloeg daar over de kop, maar waardoor is nog niet bekend. Een traumahelikopter kwam nog ter plaatse, waardoor het verkeer aan twee kanten werd stilgezet. De weg was urenlang afgesloten.