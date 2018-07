Politie Soest komt bij de mensen thuis deze zomer

Uit eerdere metingen en ervaringen van de intakemedewerkers van de politie zijn er dagen dat er geen afspraken of spontane verzoeken zijn tot het laten opnemen van aangiften bij de politiepost in Soest. Het basisteam wil nu op proef onderzoeken of deze manier van dienstverlening de aangiftebereidheid stimuleert. De pilot loopt tot 1 oktober. Aangevers hebben de mogelijkheid om uit verschillende dagdelen in de week te kiezen om de aangifte thuis of op de werklocatie in Soest of Soesterberg te laten opnemen. Ook krijgen ze de vraag of de politiemedewerker wel of niet in uniform de thuisaangifte kan opnemen.

Evaluatie

Na het opnemen van de aangifte krijgen zij een evaluatieformulier met als doel om het proces tijdens de pilotfase aan te scherpen. In oktober zal op basis hiervan en de ervaringen van de politiemedewerkers in een eindevaluatie besloten worden hoe en of de werkwijze wordt voortgezet. De openingstijden van de politiepost in Soest blijven onveranderd gedurende de pilot. Ook is het mogelijk om via internet aangifte te doen: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen