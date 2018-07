Gewapende overval en uitgebrande auto: politie onderzoekt verband

Een 70-jarige man is zondagavond zwaargewond geraakt toen hij in zijn woonwagen werd overvallen.

Twee gemaskerde mannen vielen de wagen aan de Judith Leysterstraat binnen. Terwijl de bewoner in gevecht was met een van de overvallers loste de andere een schot waardoor de bewoner zwaargewond raakte.

Rond 21.00 uur zat het slachtoffer in zijn woning toen hij werd overvallen. De overvallers vluchtten daarna in een auto in de richting van de Den Elterweg. Vermoedelijk reden zij in een zwarte auto, model hatchback.

Nadat zij vertrokken waren, zijn de hulpdiensten gealarmeerd en is het slachtoffer naar het ziekenhuis overgebracht. In de woning is sporenonderzoek gedaan en agenten hielden een buurtonderzoek. Het onderzoek gaat vandaag verder.

Uitgebrande auto

Onderdeel van het onderzoek is ook een uitgebrande auto aan de Eerbeeksedijk in Loenen. In de nacht van 8 op 9 juli werd daar rond 02.00 uur een brandende auto gevonden. Toen agenten bij de brand kwamen was de auto, een Volkswagen Golf, al helemaal uitgebrand. Het rechercheteam onderzoekt of er een verband is tussen de woningoverval en de uitgebrande auto.

Help mee!

Bij het wrak hebben technisch rechercheurs sporenonderzoek gedaan, maar de politie heeft ook nog een aantal vragen aan mensen die in de buurt iets hebben gezien of gehoord:

Wie heeft de overvallers of hun auto gezien? Zij kwamen gisteravond rond 21.00 uur aanrijden en de auto heeft tijdens de overval bij de woonwagen aan de Judith Leysterstraat gestaan.

Wie weet meer over de achtergrond of aanleiding van deze overval?

Wie heeft tussen 01.30 en 02.30 uur verdachte personen op of in de buurt van Eerbeeksedijk in Loenen gezien?

Weet u meer? Alle informatie kan relevant zijn voor het onderzoek. Als u in de omgeving iets gezien of gehoord heeft, bel dan de politie via 0900-8844.