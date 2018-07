Vrachtwagenchauffeur gewond tijdens lossen van vrachtwagen

Dit gebeurde bij de Dekamarkt aan de Eglantier in Apeldoorn. De man is met onbekend letsel met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. In eerste instantie werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze werd uiteindelijk gecanceld. De chauffeur was goederen voor de supermarkt aan het lossen toen hij van de laadklep afviel, hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet bekend