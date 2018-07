Automobilist ramt hekwerk na botsing met auto op kruispunt in Boxtel

Op de kruising nabij voormalig café Het Renpaard botste twee personenauto’s op elkaar waarna één van beide voertuigen door een hekwerk schoot en in een weiland tot stilstand kwam. Hoewel de ravage groot was bleken de verwondingen mee te vallen. Een ambulance kwam ter plaatse en controleerde de betrokken bestuurders ter plaatse maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de zwaar gehavende voertuigen te bergen. Over de oorzaak van het ongeval is bij ons op dit moment nog niets bekend.