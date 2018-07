Vliegtuigen van KLM zaten nog nooit zo vol

In de eerste zes maanden van 2018 heeft de KLM fors meer passagiers vervoerd dan dezelfde periode een jaar eerder.

Er stapten tot en met juni dit jaar 16,6 mijoen passagiers aan boord bij KLM. Dat is een toename van 1 miljoen reizigers. Dit meldt onder meer luchtvaartnieuws.nl. In juni was de groei 3,6 procent, terwijl het aantal beschikbare stoelen met 2,2 procent steeg. De bezettingsgraad kwam daardoor uit op 90,5 procent. Vliegtuigen van KLM zaten volgens de maatschappij zelf nog nooit zo vol.

Aan de groeicijfers is te zien dat het harde werken zijn vruchten heeft afgeworpen, zo zegt KLM-topman Pieter Elbers. Elbers liet eerder weten dat de luchtvaartonderneming in zijn groei wordt geremd door slotbeperkingen op Schiphol.