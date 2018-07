Moeder Sharleyne door rechtbank vrijgesproken vanwege onvoldoende bewijs

Maandag heeft de rechtbank in Assen de moeder van Sharleyne (8) vrijgesproken van dood door schuld van haar dochter door een val van de balustrade van een flat op 8 juni 2015 in Hoogeveen. 'De rechtbank acht onvoldoende wettig bewijs aanwezig', zo laat de rechtbank maandag weten.

Vader Sharleyne

De moeder van Sharleyne werd verdacht van de dood van Sharleyne door een val van de balustrade van een flat op 8 juni 2015. Na een sepotbeslissing in oktober 2015, werd de moeder in 2017 alsnog vervolgd op grond van een beslissing van het gerechtshof te Leeuwarden, naar aanleiding van een beklag door de vader van Sharleyne. De officier van justitie vorderde een gevangenisstraf van 10 jaar in verband met doodslag.

OM

Het Openbaar Ministerie had 10 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 38-jarige vrouw voor doodslag op haar destijds 8-jarige dochter. Volgens de officier van justitie heeft verdachte eerst haar dochter verwurgd en daarna, terwijl Sharleyne nog leefde, haar over de reling vanaf de tiende verdieping naar beneden gegooid. Waardoor Sharleyne uiteindelijk is overleden.

Voorgeschiedenis

De 38-jarige vrouw wordt ervan verdacht dat ze op 8 juni 2015 haar toen 8-jarige dochter om het leven heeft gebracht in Hoogeveen. De vrouw werd destijds als verdachte gehoord maar nadat het tactisch- en forensisch onderzoek was afgerond, besloot het Openbaar Ministerie dat er onvoldoende argumenten waren om strafvervolging tegen haar in te stellen. De zaak werd geseponeerd op basis van onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

Artikel 12 procedure

De vader van Sharleyne was het hier niet mee eens en startte met succes een procedure (art.12 Sv) bij het Gerechtshof. Dat gaf het Openbaar Ministerie de opdracht om verdachte alsnog te vervolgen voor moord dan wel doodslag of de medeplichtigheid daaraan.

Zwijgrecht

De vraag hoe Sharleyne aan haar eind is gekomen werd gedurende het proces steeds belangrijker omdat de 38-jarige verdachte zich op haar zwijgrecht beroept. Ook waren er geen directe getuigen die hebben gezien of gehoord wat er was gebeurd. De verdachte ontkent haar dochter om het leven gebracht te hebben.