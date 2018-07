Brand in drugslab Nijmegen zorgt voor gevaarlijke situatie

Maandagochtend is de brandweer in Nijmegen op een drugslab gestuit toen zij werden opgeroepen vanwege een brand in een bedrijfspand. Dit meldt de politie maandag.

Speciaal getraind politieteam

Het begon met een melding van een brand op een bedrijventerrein, maar inmiddels denkt de politie een drugslab gevonden te hebben. Op dit moment doet een speciaal getraind team onderzoek om vast te stellen of het inderdaad om een drugslaboratorium gaat.

Chemische stoffen

Op het terrein werden chemische stoffen gevonden. Deze stoffen kunnen, mede door de brand, gevaarlijk zijn voor de gezondheid en de omgeving. Uit voorzorg zijn daarom bedrijven ontruimd en moeten mensen in de directe omgeving binnenblijven. Maandag blijft het terrein aan de Binderskampweg in Nijmegen voor een groot deel afgezet, tot het onderzoek op het terrein is afgerond.

Drie aanhoudingen

Rond 09.30 uur kwam de melding van een brand op het bedrijventerrein. De hulpdiensten gingen meteen ter plaatse en de politie ontdekte het drugslab. Drie mensen die op het terrein waren, zijn aangehouden. Er wordt natuurlijk onderzoek gedaan naar het vermoedelijke drugslab, maar er zijn ook experts ingeschakeld om het lab te ontmantelen en de gevaarlijke stoffen op te ruimen.

Ontmantelen

Bij de productie van synthetische drugs komen namelijk stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn. De politie heeft daar zelf een special team voor opgericht, dat gespecialiseerd is in het ontmantelen van drugslabs. Het laat de risico’s van drugs zien. Bij de productie ervan kan er gevaar voor de omgeving zijn. Daarom waarschuwt de politie mensen ook en wordt altijd opgeroepen om signalen over drugslabs te melden.