Man (26) bestraft voor aanranden vrouw in bos

Maandag heeft de rechtbank in Zutphen een 26-jarige man uit Warnsveld veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Hij maakte zich schuldig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hond uitlaten

Terwijl een vrouw op 13 augustus 2017 met haar hond door een bos in Warnsveld wandelde, werd zij door de man aangerand. Volgens de rechtbank heeft de man respectloos gehandeld richting het slachtoffer. Ook hield hij geen rekening met de mogelijke impact voor het slachtoffer.

Onlangs veroordeeld voor zedendelict

Bij het bepalen van de op te leggen straf hield de rechtbank rekening met het feit dat de man onlangs is veroordeeld voor een zedendelict, maar ook dat de al gestarte klinische behandeling wordt voortgezet. De rechtbank verwacht dat de man een lange tijd behandeling en begeleiding nodig zal hebben.

Strafoplegging

De straf die de rechtbank oplegt is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Voor de voorwaardelijke gevangenisstraf geldt een proeftijd van 5 jaar. Hieraan zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zo moet de man zich melden bij de reclassering. Ook heeft hij een behandelverplichting. Daarnaast moet hij in een instelling verblijven voor begeleid of beschermd wonen.