Rijkswaterstaat waarschuwt: het kan spekglad worden!

Spekgladde wegen door vuilresten en regen

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers die dinsdag op pad gaan rekening te houden met gladheid. Na een lange periode van droogte wordt er lichte regen verwacht, waardoor vuilresten op de weg zich kunnen omzetten in een spekgladde laag. Het advies is om in het geval van regen de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.

Slijmerige laag op wegdek

In een groot deel van het land heeft het al een maand niet geregend en daardoor hebben zich olieresten, rubberresten en stofdeeltjes op het wegdek opgehoopt. Zodra het regent mengen de regendruppels zich met het opgehoopte vuil op de weg en ontstaat een dunne, slijmerige laag. Hierdoor kan het lokaal spekglad worden. De gladheid treedt vooral op als het licht regent. Bij zware regenval wordt het vuil snel weggespoeld en vormt deze aquaplaning zich niet.

Droogtehinder op de weg niet voorbij

Het kleine beetje regen dat door het KNMI wordt verwacht zal de droogte in Nederland niet verhelpen. De afgelopen tijd zagen we al op diverse snelwegen files door bermbranden. Dit risico blijft ook de komende dagen groot. We vragen automobilisten dan ook met klem om sigaretten en afval binnenboord te houden. Omdat het strafbaar is, maar ook snel branden kan veroorzaken.