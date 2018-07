Twee zwaargewonden bij steekpartij Amsterdam

In Amsterdam zijn maandagmiddag rond 15.45 uur twee personen zwaargewond geraakt bij een steekincident in de Jan van Galenstraat. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Ruzie

Een ruzie in de Jan van Galenstraat en Bestevaerstraat in Amsterdam-West liep uit de hand en ontaarde in een steekpartij waarbij de twee zwaargewonden vielen. Ambulances en de traumahelikopter werden ingezet om de gewonden medische hulp te bieden. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding

Er is een verdachte aangehouden door de politie. De politie heeft de Plaats Delict (PD) ruim afgezet voor sporenonderzoek. Over de precieze toedracht van de ruzie is nog niet bekend.