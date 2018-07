Dagvaarding verdachte moord Martin Kok ingetrokken door OM

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag de dagvaarding tegen een 25-jarige man uit Utrecht ingetrokken. 'De Utrechter werd primair verdacht van het medeplegen van moord en een poging daartoe op Martin Kok in Laren en Amsterdam in december 2016', zo meldt het OM maandag.

Bewijslast

Het Openbaar Ministerie ziet nog steeds ernstige bezwaren en de Utrechter blijft ook verdachte in de zaak. Of het lopende onderzoek tot voldoende bewijs zal leiden om tot een bewezenverklaring te komen, is momenteel echter onzeker. Aanleiding hiertoe vormt een recent ontvangen herziening van de bewegingsanalyse van videobeelden van de moordpoging op het slachtoffer in Amsterdam. Deze geeft een lagere gradatie van zekerheid van herkenning van de verdachte dan de aanvankelijke analyse.

Pro formazitting gaat niet door

Het Openbaar Ministerie kiest er daarom voor de zaak vooralsnog niet op zitting aan te brengen. De pro formazitting tegen de verdachte die voor woensdag 11 juli gepland stond, gaat dan ook niet door. Als het onderzoek daar aanleiding toe geeft, kan de verdachte op een later moment alsnog gedagvaard worden.

Verdachte niet vrij

Het intrekken van de dagvaarding betekent niet dat de Utrechter vrij komt. Hij moet nog een straf uit zitten voor een eerdere veroordeling in een andere zaak. De zaak tegen een andere verdachte van de moord op Martin Kok en de poging daartoe gaat door zoals gepland. Op woensdag 11 juli vindt er in deze zaak een pro formazitting plaats.