Doorzoekingen in onderzoek naar handel in verboden afslankproducten

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft maandag 9 juli in 2 woningen en een bedrijfspand in Zuid-Holland doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke handel in verboden afslankproducten. Naast administratie en digitale gegevensdragers is er contant geld, een aantal dozen met afslankmiddelen, een Porsche en een Mercedes in beslag genomen. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van het Functioneel Parket.