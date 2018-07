Dode vrouw in woning gevonden Hilversum

In een villa aan de Waldecklaan in Hilversum is het stoffelijk overschot van een nog onbekende vrouw gevonden.

De politie zegt nog in het duister te tasten over de wijze waarop de vrouw om het leven is gekomen. Omdat alle mogelijkheden nog open zijn, heeft de politie een onderzoek gestart in en om de woning.