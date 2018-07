Drie jaar cel voor veroorzaken ernstig ongeluk door roekeloos rijgedrag

Een 47-jarige inwoner van Bergen op Zoom is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte een ongeval waarbij een vader en zijn zoontje ernstig gewond raakten en waarvan ze levenslang de gevolgen zullen ondervinden. De rechtbank verwijt de man roekeloos rijgedrag in de juridische zin van het woord en legt een aanzienlijk hogere straf op dan geëist door het Openbaar Ministerie.

Verkeerde weghelft

Het ongeval vond plaats in oktober 2017 aan de Langevieleweg in Middelburg. Op het tijdstip van het ongeval was het donker in de straat. De verdachte reed daar met te veel alcohol en veel te hard. Hij haalde voorafgaand aan het ongeval twee auto’s in en reed te lang op de verkeerde weghelft van de drukke weg, ook na de inhaalmanoeuvre. De verdachte passeerde een vluchtheuvel aan de verkeerde zijde. Bovendien verhoogde hij zijn snelheid nog vlak voor het ongeval.

Asociaal

De rechtbank oordeelt dat de verdachte zeer gevaarzettend en asociaal heeft gereden doordat hij te veel alcohol op had, met te hoge snelheid reed en door de zeer risicovolle inhaalmanoeuvre in de verkeersituatie van de Langevieleweg. Uit dit gedrag blijkt dat de veiligheid van andere weggebruikers hem op dat moment onverschillig liet, vindt de rechtbank. Verdachte heeft zich volgens de rechtbank dan ook schuldig gemaakt aan ‘aan opzet grenzende schuld’; de roekeloosheid zoals die in de wet wordt bedoeld. Dit is de zwaarst mogelijke juridische kwalificatie voor schuld aan een ongeval.

Celstraf

De rechtbank legt de verdachte een celstraf op van 3 jaar, veel hoger dan de geëiste straf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Binnen die proeftijd wordt de verdachte begeleid door de reclassering en kan hij ook behandeld worden voor zijn alcoholgebruik. Daarnaast krijgt de verdachte de maximale rijontzegging van 5 jaar. De rechtbank legt deze straf op omdat er sprake is van twee slachtoffers met zeer ingrijpend letsel, van roekeloos rijgedrag én omdat zowel het rijden onder invloed van alcohol als de gevaarlijke inhaalmanoeuvre strafverzwarend zijn.