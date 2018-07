Brandweer heeft grote heidebrand Melissant onder controle

De brandweer heeft het sein grote brand gegeven omdat het een gebrek is aan bluswater op de plaats van het incident. Een woordvoerder laat weten; ‘Door de weersomstandigheden van de afgelopen weken staan de sloten nagenoeg droog.’

Met zes blusvoertuigen en een dompelpomp wist de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Rond 20.00 uur kon het sein brand meester gegeven worden. Met behulp van een politiehelikopter is het gebied wat in brand stond in kaart gebracht. Er is een stuk van 170 m bij 70 m verloren gegaan door de brand.