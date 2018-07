Getuigen schietpartij Groningen bedreigd

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft tijdens een pro-formazitting over de schietpartij op de Korreweg in Groningen, waarbij een 21-jarige student werd neergeschoten, bekend gemaakt dat getuigen van het schietincident zijn bedreigd.

In oktober 2017 schoot de 21-jarige Azim A. de student neer. Het slachtoffer hield aan het schietincident dermate letsel over dat hij blijvend verlamd is.

Wordt door het OM verdacht van poging tot moord. Men gaat er vanuit dat de student een willekeurig slachtoffer was.

Tegenover de Groninger Internet Courant zegt het OM dat zij geen uitspraken doet over het aantal getuigen dat is bedreigd. ‘