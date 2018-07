Marechaussee onderzoek bommelding Eindhoven Airport

De Koninklijke Marechaussee is maandagavond een onderzoek gestart nadat er een bommelding werd gedaan aan het adres van Eindhoven Airport.1

Op last van de Marechaussee is een vliegtuig ontruimd. Een speurhond is het toestel aan het doorzoeken nadat er een schriftelijke dreiging werd gevonden.

Vliegtuigen die net zijn geland op het vliegveld mogen nog niet naar de gate toe.