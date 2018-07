Campagne van start: ‘Neem als souvenir geen tijgermugje mee’

Stichting platform Stop invasieve exoten is een campagne gestart om te voorkomen dat mensen die per auto op vakantie naar het zuiden gaan, tijgermuggen als verstekeling mee terug nemen.

Directe aanleiding is een voorval in het Gelderse plaatsje Dieren, waar dit iemand naar alle waarschijnlijkheid is overkomen. Tijgermuggen kunnen meer dan 20 virussen en parasieten overdragen op mensen en dieren, zoals zika, dengue en chikungunya. In een filmpje wordt getoond waar de tijgermug gevestigd is, hoe men de mug kan herkennen, en waarom het belangrijk is om auto, caravan en tent te controleren op tijgermuggen voordat men terug naar Nederland rijdt.

Onlangs maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bekend dat de tijgermug die vorig jaar bij een inwoner van Dieren was gesignaleerd, mogelijk met hem mee in de auto uit het zuiden was gekomen. Omdat de zomervakantie voor de deur staat, is het platform daarom een publiekscampagne gestart om mensen op dit risico te wijzen, met als slogan: ‘Met de auto richting Middellandse Zee? Neem als souvenir geen tijgermugje mee!’

Via een filmpje op YouTube kan men te weten komen waar de tijgermug gevestigd is, waarom de mug een gezondheidsrisico vormt voor mens en dier, hoe men zich tegen de mug kan beschermen en hoe de mug te herkennen is. Wie per auto naar gebieden gaat waar de tijgermug actief is, wordt opgeroepen om vóór de terugreis auto, caravan, tent en andere bagage goed te controleren op eventuele verstekelingen. Dit om te voorkomen dat de tijgermug zich in Nederland vestigt.

