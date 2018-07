EO gaat documentaire over Aramese genocide wel uitzenden

In september zal de Evangelische Omroep (EO) een documentaire uitzenden over de Aramese genocide.

De documentaire 'Genocide in Twente' wordt door de 24-jarige Twentse mediastudente Shayno Numansen gemaakt. Haar documnetaire gaat over de de Aramese Genocide ten tijde van het Ottomaanse Rijk, De Enschedese Saxion Hogeschool waaraan Numansen studeert, zou het interview met de studente over deze documentaire hebben geblokkeerd. De hogeschool ontkent dit. Het blad van de hogeschool, Sax, zou niet hebben willen publiceren in verband met de 'veiligheid' voor de maker van de documentaire. De hogeschool was bang voor de reacties van Turken en vond 'veiligheid' soms belangrijker dan vrijheid van meningsuiting, zo kreeg Numansen te horen. Er zijn Kamervragen gesteld over deze zaak en de VVD en het CDA hebben van de minister van Onderwijs, Van Engelshoven, geëist dat zij verhaal gaat halen bij de hogeschool. Dit schrijft de Telegraaf dinsdag.

Het thema van de Aramese Genocide ligt uiterst gevoelig in de Turkse gemeenschap. Zij weigert namelijk de dodenmarsen, die naar schatting 275.000 Assyrische christenen het leven kostten, als genocide te erkennen. Ondanks de ophef heeft de EO een documentaire bij Numansen besteld. Zij maakte over de Aramese Genocide al een videoproject voor haar opleiding en zal dat uitbreiden tot documentaire, aldus de krant. Numansen, vierdejaars media, informatie en communicatie heeft Aramees-Chaldese ouders. Zij vluchtten 30 jaar geleden naar Nederlands vanwege onderdrukking in Turkije. De overgrootvader van Numansen overleefde als kind de genocide en hoopte dat deze misdaad nooit vergeten zou worden.