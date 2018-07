Zesde verdachte aangehouden voor betrokkenheid dood Kaan Safranti

Vanmorgen is een 23-jarige man uit Roermond aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij het dodelijk schietincident op zondagavond 8 april 2018 in een flat aan de Sandenburgstraat in Breda.

Daarbij kwam de 26-jarige Kaan Safranti om het leven. Op dinsdag 29 mei 2018 werden al vijf verdachten aangehouden. Dat zijn een 26-jarige man uit Venlo, een 21-jarige vrouw uit Geleen, een 28-jarige vrouw uit Sittard en twee mannen (21 en 22 jaar) uit Roermond. Zij zitten nog in voorlopige hechtenis.

De politie kreeg zondag 8 april 2018 omstreeks 20.20 uur meldingen van bewoners aan de Sandenburgstraat in Breda dat ze knallen hadden gehoord. Direct erna zou een aantal auto´s snel zijn weggereden. In een van de flats werd een man aangetroffen die was neergeschoten. Het slachtoffer was overleden. Het bleek te gaan om de 26-jarige Kaan Safranti. De politie formeerde onmiddellijk een Team Grootschalige Opsporing. Er werd direct een uitgebreid buurt- en sporenonderzoek ingesteld.

Vondst

Begin mei werd ter hoogte van Gilze langs de snelweg A-58 in de berm een automatisch vuurwapen aangetroffen. Het vermoeden is dat hiermee Kaan Safranti is doodgeschoten. Mogelijk is het vuurwapen al meteen na de schietpartij op 8 april 2018 daar door de daders gedumpt. Enkele dagen na het schietincident werden langs deze zelfde snelweg ter hoogte van Oirschot al persoonlijke spullen van het slachtoffer gevonden. In het TV-programma Opsporing Verzocht werden op dinsdag 22 mei 2018 getuigen opgeroepen om te reageren. De uitzending leverde één tip op.

Onderzoek

Uitgebreid rechercheonderzoek leidde naar zes in Limburg verblijvende verdachten. Zij zijn met toestemming van de officier van justitie aangehouden.