Staking bij AkzoNobel in Wapenveld en bij AkzoNobel in Sassenheim

In Wapenveld zijn dinsdagochtend rond de 50 personeelsleden van AkzoNobel in staking gegaan.

Zij eisen een betere CAO. In de fabriek van AkzoNobel in Sassenheim zijn dinsdagook werknemers in staking gegaan. De stakers in Wapenveld hebben zich bij de bonden in laten schrijven. Het gaat bij beide fabrieken om een 24-uursstaking waarbij het werk van dinsdagochtend tot woensdagochtend wordt neergelegd. Woensdag zal naar verwachting de locatie in Hengelo starten met een 24-uursstaking. Ditmeldt onder meer De Stentor

Woordvoerder Arthur Bot van CNV die bij de stakers in Wapenveld is, zegt tegen de krant: 'Met name de pensioenen zijn niet goed geregeld bij AkzoNobel. We strijden voor een betere pensioenregeling. Al jaren zijn de pensioenen bevroren geweest, we willen dat ze geïndexeerd worden. De pensioenen zijn 50 procent van het laatstverdiende loon, terwijl dat 70 procent zou moeten zijn.' AkzoNobel zou volgens de vakbonden genoeg geld hebben om de pensioenen te verbeteren, maar keert liever dividenden uit aan de aandeelhouders.