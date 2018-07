FNV wint ontslag-rechtszaak tegen Ryanair, Nederlands recht van toepassing

Het gerechtshof oordeelde dat Ryanair de vrouw onterecht op staande voet heeft ontslagen. Uniek aan de zaak is dat het hof oordeelt dat het Nederlands arbeidsrecht van toepassing is, ondanks dat in de arbeidsovereenkomst staat dat het Ierse recht van toepassing is.

Cabinemedewerkster Monika Gwardynska werkte sinds 2012 bij Ryanair met als standplaats Eindhoven, toen ze van de een op de andere dag te horen kreeg dat ze naar Dublin werd overgeplaatst. Gwardynska: ‘Eind mei 2017 kreeg ik per brief te horen dat ik vanaf 1 juli in Dublin moest gaan werken en wonen. Als alleenstaande moeder met een 2-jarig kind was ik afhankelijk van een sociaal netwerk dat ik had opgebouwd in Eindhoven, ook had ik daar net een sociale huurwoning gekregen. Toen ik weigerde om naar Dublin te gaan en aangaf in Eindhoven te willen blijven, werd ik op staande voet ontslagen. Dankzij de FNV en hun juristen heb ik nu tenminste recht op meer dan een transitievergoeding. Ook voor mijn ex-collega’s ben ik blij dat Ryanair er niet zomaar mee is weg gekomen. Zij hoeven nu niet te vrezen voor overplaatsing van de een op de andere dag. Door de manier waarop Ryanair met mij is omgegaan werk ik helaas niet meer in de luchtvaartbranche, maar via een uitzendbureau. ’

‘De zaak is tekenend voor hoe Ryanair met haar werknemers omgaat’, zegt Asmae Hajjari, bestuurder FNV Luchtvaart. ‘Dankzij deze gewonnen zaak krijgt de werkneemster naast de wettelijke transitievergoeding, een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en heeft ze recht op een billijke vergoeding ter grootte van (bijna) een jaarsalaris. Maar net zo belangrijk is dat het Hof heeft bepaald dat het Nederlands arbeidsrecht van ‘toepassing kan zijn’ op Ryanair werknemers die vanuit Nederland werken. Ryanair kan zich dus niet langer achter de Ierse wet verschuilen.’

FNV Luchtvaart voert voor het eerst onderhandelingen met Ryanair over de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Meer dan de helft van het cabinepersoneel in Eindhoven is lid van FNV Luchtvaart. Hajjari: ‘Eind juli verwachten we de cao-onderhandelingen verder voort te zetten. Hierdoor doen we niet mee met de staking op 25 en 26 juli van het cabinepersoneel in Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk en België. Maar we begrijpen de onvrede heel goed. Het is goed dat werknemers zowel individueel als collectief druk blijven uitoefenen op het bedrijf.’