Zeer grote brand in ruim zeeschip

In het ruim van een zeeschip in de haven van Dordrecht is dinsdagmiddag een zeer grote brand uitgebroken.

Volgens de brandweer woedt de brand in het ruim van het bijna 200 meter lange schip. Deze is geladen met schroot. Bij de brand komt veel rook vrij en is een NL-alertbericht verstuurd om ramen en deuren gesloten te houden wanneer men last heeft van de rook.

Naast een aantal blusvoertuigen is ook een blusboot ingezet om de brand te bestrijden. Daarnaast zijn vier meetploegen die de luchtkwaliteit in de gaten houden.