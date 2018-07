Man met mes in politiebureau overmeesterd door agenten

Een 37-jarige verwarde man heeft dinsdagavond voor onrust gezorgd bij een politiebureau aan de Van Leijenberghlaan in Amsterdam.

De man liep rond 20.15 uur het politiebureau in en bedreigde bij de balie agenten met een mes. Nadat hij werd gesommeerd het mes te laten vallen, kon de man - een bekende verwarde bij hulpinstanties - worden overmeesterd en aangehouden. Bij de aanhouding raakte niemand gewond.

De recherche in Amsterdam Zuid heeft de zaak verder in onderzoek. De verdachte is ingesloten voor nader onderzoek en zal op enig moment worden overgebracht naar de Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR).