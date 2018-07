Helft minder collegegeld voor eerstejaars studenten

De korting geldt alleen voor mensen die nog niet eerder hebben gestudeerd. Met ingang van collegejaar 2108-2019 betalen zij geen 2060 maar 1030 euro collegegeld voor het eerste studiejaar. Bij de lerarenopleiding wordt het collegegeld voor de eerste twee jaar gehalveerd. Door deze maatregel wil het kabinet financiële drempels wegnemen voor de komende studenten. Dit meldt het ministerie van Onderwijs.

Na de Tweede Kamer stemde dinsdag ook de Eerste Kamer in met het voorstel. Minister van Onderwijs Van Engelshoven is blij met de steun. 'Als je gaat studeren is collegegeld zo'n beetje de eerste rekening die je krijgt. Het maakt dan echt uit of daar 2000 euro op staat, of de 1000 die we nu geregeld hebben.' Kritiek op de maatregel kwam eerder van de Raad van State. Die stelde dat het geld dat de maatregel kost, vooral terechtkomt bij jongeren die toch wel zouden gaan studeren.