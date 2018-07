Leerlingen van het Assink Lyceum moeten hun diploma omruilen, 570 diploma's ongeldig

Door een administratieve fout zijn op het Assink Lyceum met locaties in Eibergen en Haaksbergen 570 ongeldig verklaard.

Er staat op de diploma's dat de leerlingen cum laude zijn geslaagd, maar dat is maar in negen gevallen echt zo. Dit meldt onder meer Omroep Gelderland. Ouders van een leerling ontdekten de fout. Alle leerlingen krijgen nu een nieuw diploma. Er heoven geen examens overgedaan te worden en ook aan de cijferlijst verandert niets. Woensdag zullen de ouders een brief ontvangen met daarin meerdere momenten waarop het diploma kan worden ingeruild.