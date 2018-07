Zes gewonden door brand in stomerij Amsterdam

De brand in de stomerij op de Tussen Meer is waarschijnlijk ontstaan doordat er wasgoed in brand is gevlogen. De vlammen sloegen over naar het rookafvoerkanaal en zodoende kregen de bewoners van de woningen boven de stomerij last van de rook. Een omstander laat aan AT5 weten dat de bovenwoningen moesten worden ontruimd en dat tientallen mensen in een nabijgelegen restaurant werden opgevangen.

De brand heeft de stomerij flink beschadigd. Ook zou een van de bovenwoningen onbewoonbaar zijn verklaard.