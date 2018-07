NVWA: beëindig bestrijding bosmug Flevopolder

Dat komt omdat de Aziatische bosmug tussen Lelystad en Zeewolde wijd verspreid voorkomt. De Aziatische bosmug zorgt voor slechts een klein extra risico op verspreiding van ziekten in Nederland. Onderzoekers van RIVM en NVWA adviseren daarom om bestrijding van de Aziatische bosmug in de Flevopolder te stoppen. Omdat de bestrijding op nieuwe vestigingslocaties wel effectief kan zijn, is geadviseerd om bestrijding daar wel op te pakken.

Aziatische bosmug

De Aziatische bosmug (Aedes japonicus) is in 2012 aangetroffen in Nederland en bleek destijds al in grote delen van Lelystad voor te komen. Deze mug speelt mogelijk een rol bij de overdracht van een zeldzame ziekte die voorkomt in een klein deel van de Verenigde Staten (La Crosse encefalitis). Daarom is destijds geadviseerd om de populatie van deze mug te beheersen, maar niet koste wat kost uit te roeien. Inmiddels blijkt uit monitoring dat de mug zich op meer plaatsen in de regio heeft gevestigd. Daarmee wordt het steeds moeilijker om de Aziatische bosmug op deze locatie te bestrijden, en staan de kosten niet meer in verhouding tot het effect en de risico’s.

Risico voor gezondheid gering

Als onderbouwing bij dit advies is een risicoanalyse opgesteld, op basis van een uitgebreide internationale literatuurstudie. Daaruit blijkt dat het risico voor overdracht van ziekten door de Aziatische bosmug in Nederland erg klein is. Hoewel deze mug in het laboratorium in staat lijkt om bepaalde ziekten over te dragen, blijkt de mug dat buiten het laboratorium niet goed te kunnen. Daarnaast zijn er geen aanwijzingen dat de Aziatische bosmug een rol van belang speelt bij de verspreiding van infectieziekten in gebieden waar hij wijdverspreid voorkomt. Daarmee is voor deze mug het risico voor de gezondheid zeer klein en vergelijkbaar met de normaal al in Nederland voorkomende muggensoorten.

Beleid exotische muggen

De vestiging van specifieke exotische muggen kan het risico op verspreiding van een aantal ziekten in Nederland vergroten. De overheid wil de kans op ziekten overgebracht door muggen beperken en daarom in principe de vestiging van invasieve exotische muggen in Nederland tegengaan. De afweging voor bestrijding wordt per muggensoort gemaakt, omdat mogelijkheden voor bestrijding en de mogelijkheid van de muggen om ziekten over te kunnen brengen, verschillen. Het RIVM en de NVWA hebben op verzoek van VWS onderzocht wat het toegevoegde risico is op verspreiding van ziekten bij vestiging van de Aziatische bosmug in Nederland. Het advies over de Aziatische bosmug in de Flevopolder heeft dan ook geen gevolgen voor de bestrijding van invasieve exotische muggen. Op andere locaties dan de Flevopolder wordt de bosmug nog steeds bestreden. Ook heeft het advies geen gevolgen voor het bestrijden van andere soorten exotische muggen zoals de tijgermug en de gelekoortsmug in Nederland.