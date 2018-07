Alders: NAM bemoeit zich toch met versterking huizen in Groningen

In een brandbrief aan minister Eric Wiebes laat de Nationaal Coördinator Hans Alders weten dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), tegen de afspraken in, zich toch met de toekomstige versterking van huizen in Groningen bemoeit.

Dit schrijft Dagblad van het Noorden woensdag. De krant meldt dat de inmenging bij toeval werd ontdekt, doordat een medewerker van het olie- en gasbedrijf op vrijdag 8 juni een e-mail naar een verkeerd adres stuude. De mail was bestemd voor een medewerker van de onderzoeksinstituten TNO en NEN, maar kwam per ongeluk bij Hans Alders terecht, de Nationaal Coördinator Groningen. De mail die in handen is van de krant bevat een aantal berekeningen, analyses en standpunten van de NAM over de versterking van 1588 huizen. Minister Wiebes moet nog bepalen of ze worden gesloopt of versterkt.

'S.v.p. niet doorsturen', staat bovendien in het bericht. De mail is pikant, omdat de NAM zich niet meer rechtstreeks mag bemoeien met nieuwe versterkingen. De regie over de versterkingsoperatie ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen. Hans Alders concludeert uit de mail dat de NAM zich ondanks herhaalde ontkenningen van minister Wiebes, toch op ondoorzichtige wijze bemoeit met de toekomstige versterking in het aardbevingsgebied. Alders schrijft op 12 juni in een brandbrief aan de NAM, NEN en Wiebes dat het onbestaanbaar is dat de NAM zich met de toekomstige versterkingsoperatie bemoeit.