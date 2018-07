Tweede verdachte beschieting Teleportboulevard aangehouden

Het is niet bekend of de aangehouden verdachte lid is van een Outlaw Motorcycle Gang. Het onderzoek naar deze beschieting is nog in volle gang. Deze verdachte zit in volledige beperkingen. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Op 21 juni werd het pand aan de Teleportboulevard beschoten met een anti-tankraket. Het tijdschrift Panorama, dat zelf ook in het pand gevestigd, denkt dat het gaat om de schutter. Dat meldt Panorama op basis van een bron bij justitie. De eerste verdachte in de zaak werd meteen op de ochtend van de aanslag aangehouden in Woerden. Het gaat om de 41-jarige Richard Z., die leider is van motorbende Caloh Wagoh Maintriad. Hij zit momenteel nog steeds vast in de zaak.