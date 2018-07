Politie vindt vuurwapens, handgranaat en munitie in woning

Dinsdagavond heeft de politie in een woning in het Friese Wyns meerdere wapens in beslag genomen. 'Naast wapens en munitie werd ook een handgranaat aangetroffen. Een 65-jarige man is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor', zo laat de politie woensdag weten.