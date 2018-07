Lyceum maakt foutje waardoor diploma's ongeldig zijn

Het Assink Lyceum in het Overijsselse Haaksbergen heeft op bijna alle reeds uitgereikte diploma's per ongeluk een vermelding van Cum Laude geplaatst terwijl dit niet het geval is voor een groot aantal leerlingen.

'Administratieve fout'

Het Assink Lyceum spreekt van een 'administratieve fout'. Op de meeste diploma’s die Het Assink lyceum vorige week heeft uitgereikt is per abuis een zin opgenomen die er niet op had moeten staan, nl. ‘Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 52a van het Eindexamenbesluit VO’.

Oude diploma ruilen voor nieuwe

Alleen voor de cum laude geslaagde leerlingen klopte deze toevoeging. Bij hen stond al nadrukkelijk op het diploma vermeld dat ze cum laude geslaagd zijn. Daarbij moet de bovengenoemde zin reglementair ook op het diploma worden opgenomen. Na overleg met de onderwijsinspectie organiseert de school momenten waarop het ‘oude’ diploma kan worden ingeleverd en het nieuwe diploma wordt uitgereikt. Dat gebeurt rond de zomervakantie. De ouder(s)/verzorger(s) van de betrokken leerlingen zullen hierover per brief worden geïnformeerd.