Zeer grote brand bij Stella Fietsen in Nunspeet onder controle

Focus ligt nu op veilig benaderen van de accu’s, deze worden ondergedompeld in speciale bakken. Hiervoor worden speciale kranen ingezet

Grip 3

In verband met de vele klachten uit benedenwinds gebied is Grip 3 gemaakt. Mensen in benedenwinds gebied (A28- Vierhouten) moeten naar binnen gaan als daar nog geen rook is. Eventueel kunnen mensen terecht in sporthal de Brake, Oosteinderweg 19, Nuspeet.

Fietsenopslag

Woensdagmiddag kreeg de brandweer in Nunspeet een melding van een grote brand bij Stella Fietsen in Nunspeet. Het betreft een pand waarin fietsen van Stella worden opgeslagen. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De brandweer heeft omwonenden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en niet in de rook te gaan staan.

GRIP 1

De brand bij Stella Fietsen werd al vrij snel opgeschaald naar zeer grote brand. Voor de coördinatie met de betrokken hulpdiensten is GRIP 1 gemaakt. In de opslag staan meerdere elektrische fietsen. Vanwege o.a. de aanwezige accu’s gaat de brandweer de brand van buitenaf bestrijden.

Extra waterwinning

Omdat bij de brand bij veel accu’s zijn betrokken wordt er extra materieel voor de waterwinning gealarmeerd. In verband met de behoorlijke rookontwikkeling bij de brand is ook een NL-Alert bericht verstuurd.

Defensieve inzet

De brandweer blijft defensief inzetten op belendende panden. Rook trekt deels over woonwijk, advies voor die mensen is om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer en het RIVM verrichten metingen naar mogelijke verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen in de rook.

Update 17.10 uur: GRIP 2

Inmiddels is opgeschaald naar Grip 2. 'Metingen naar concentraties rook zijn nog gaande. Stank en rook kan hinderlijk zijn voor slijmvliezen in benedenwinds gebied. De rook trekt weg richting Harderwijkerweg en de A28. Blijf daarom uit de rook en sluit deuren en ramen', aldus de brandweer.