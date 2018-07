Eerste Kamer akkoord met 12 herindelingen, kijk hier welke gemeenten dat zijn

Dichter bij de mensen

Veel gemeenten gaan een herindeling aan om juist dichter bij de mensen de juiste dienstverlening te kunnen leveren, bijvoorbeeld het organiseren van zorg in de wijk met aandacht voor de verschillende wensen van inwoners. Door een herindeling kan een gemeente hun steeds complexere taken beter uitvoeren en vergroot de bestuurskracht. Ook is het doel van een herindeling om beter in staat te zijn om opgaven te realiseren op bijvoorbeeld het terrein van economische ontwikkeling, voorzieningen als het uitgeven van paspoorten en professionele inrichting van de sociale wijkteams.

Het gaat om de volgende herindelingen, die per 1 januari 2019 in gaan:

-Samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer tot de gemeente Groningen

-Samenvoeging Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard

-Samenvoeging Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

-Samenvoeging Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot de nieuwe gemeente -Altena

-Samenvoeging Nuth, Onderbanken en Schinnen tot de nieuwe gemeente Beekdaelen

-Samenvoeging Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer tot de gemeente Haarlemmermeer

-Samenvoeging Bedum, de Marne, Eemsmond en Winsum tot de nieuwe gemeente Het Hogeland

-Samenvoeging Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van Winsum tot de nieuwe gemeente Westerkwartier

-Samenvoeging Giessenlanden en Molenwaard tot de gemeente Molenwaard

-Samenvoeging Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân

-Samenvoeging Noordwijk en Noordwijkerhout tot de gemeente Noordwijk

-Samenvoeging Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot de nieuwe gemeente West Betuwe