IKEA roept waterdispenser terug na gestikte honden

'Niet meer gebruiken'

'IKEA verzoekt klanten dringend om dit product niet meer te gebruiken en terug te brengen naar een IKEA vestiging. Zij krijgen daar het volledige aankoopbedrag terug. Het gevaar bestaat dat huisdieren met hun kop vast komen te zitten in de waterdispenser, waardoor er kans op verstikking ontstaat', aldus het woonwarenhuis.

Twee meldingen

Wereldwijd heeft IKEA twee meldingen ontvangen van honden die zijn gestikt nadat zij klem waren geraakt in de LURVIG waterdispenser. 'Wij betreuren deze ongelukken enorm', zegt verantwoordelijk manager Petra Axdorff van IKEA of Sweden AB. 'We weten maar al te goed dat huisdieren belangrijke en geliefde familieleden zijn voor veel van onze klanten. Veiligheid en productkwaliteit hebben altijd de hoogste prioriteit bij IKEA. Daarom hebben wij besloten om met onmiddellijke ingang de verkoop van dit product te stoppen.'

Geen aankoopbewijs nodig

De LURVIG waterdispenser was in vijftien landen te koop, sinds april 2018 in Nederland. Klanten die het product terugbrengen naar een IKEA vestiging hebben geen aankoopbewijs nodig. Voor meer informatie kunnen klanten contact opnemen via het telefoonnummer 0900-2354532.