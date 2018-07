Brand perscontainer SintLucas Boxtel afgeblust bij afvalverwerker

Conciërges probeerden brand te blussen

SintLucas is een school voor creatief-technische opleidingen in het centrum van het dorp. Bij aankomst van de brandweer waren enkele conciërges al begonnen met de bluswerkzaamheden. De brandweer nam dit over maar kwam al snel tot de conclusie dat het brandende afval in de afgesloten perscontainer niet eenvoudig geblust kon worden.

Afvalverwerker

Besloten werd om de container op te laten halen door het afvalverwerkingsbedrijf en de brandende restanten daar af te blussen. Nadat de container onder begeleiding van de brandweer naar het bedrijventerrein was vervoerd werd deze leeg gekiept en met een grote sorteerknijper uit elkaar gehaald waarna het vuur binnen enkele luttele minuten was gedoofd.