Auto belandt in sloot bij frontale botsing op N231

Bij een frotnale aanrijding op de N231 bij Aarlanderveen is woensdagavond een auto in de sloot beland.

De provinciale weg is tussen Aarlanderveen en de aansluiting met de N207 afgesloten voor al het verkeer. De politie laat weten dat er één persoon is aangehouden vanwege rijden over invloed. De bestuurder die met zijn auto in de sloot belandde, moest door de brandweer bevrijd worden. De andere bestuurder kon zelf uit de auto komen. Beiden zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis overgebracht. Dit meldt Omroep West woensdagavond.