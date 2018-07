Nederlandse huizenprijzen stijgen twee keer harder dan Europees gemiddelde

De stijging van de huizenprijzen in Nederland is bijna twee keer zo hoog als de gemiddelde prijsontwikkeling binnen Europa. Dit blijkt donderdag uit de nieuwe huizenprijsindex Nederland, bestaande uit de reeds beschikbare prijsindex bestaande koopwoningen en de nieuwe prijsindex nieuwbouw koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Grootste prijsstijging

'In Nederland waren koopwoningen in het eerste kwartaal 9,3 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee behoort Nederland in Europa momenteel tot de landen met de grootste prijsstijging van koopwoningen. De prijsstijging van nieuwbouw koopwoningen is dit kwartaal hoger dan die van bestaande koopwoningen', aldus het CBS.

Prijsstijging nieuwbouw koopwoningen groter dan bestaande koopwoningen

Sinds 2008 publiceren het CBS en het Kadaster over de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en het aantal verkopen. Vanaf juli 2018 worden er ook cijfers over nieuwbouw koopwoningen gepubliceerd. Hierdoor is het mogelijk om een huizenprijsindex voor alle verkochte koopwoningen te berekenen en wordt een completer beeld gegeven van de (prijs)ontwikkelingen van koopwoningen.

Nieuwbouw koopwoningen zijn in het eerste kwartaal van 2018 meer in prijs gestegen dan bestaande. Nieuwbouw koopwoningen werden 11,2 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl de prijzen van bestaande koopwoningen in dezelfde periode 9 procent stegen. In de afgelopen drie jaar waren de prijzen van beide soorten koopwoningen onafgebroken hoger dan een jaar eerder. De prijsontwikkelingen van nieuwbouw en bestaande koopwoningen lagen de afgelopen drie jaar dicht bij elkaar.

Nieuwbouw koopwoning gemiddeld ton duurder dan drie jaar geleden

De gemiddelde prijs van een nieuwbouw koopwoning was in het eerste kwartaal van 2018 ruim 350 duizend euro. In 2015 was de gemiddelde verkoopprijs in hetzelfde kwartaal nog 260 duizend euro. Gemiddeld is een nieuwbouw koopwoning dus bijna een ton duurder geworden in drie jaar tijd. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning is in dezelfde periode ongeveer 60 duizend euro duurder geworden.

Gemiddelde verkoopprijs geen zuivere indicator

De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is geen zuivere indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Het type woningen dat in een kwartaal wordt verkocht (bijvoorbeeld appartementen of villa’s) is niet steeds gelijk. De prijsindex is een weergave van de prijsontwikkeling waarbij wel is gecorrigeerd voor verschillen in woningkenmerken. Dat de gemiddelde verkoopprijs in de afgelopen drie jaar meer is gestegen dan de prijsindex, duidt erop dat er de afgelopen jaren meer woningen in een hoger prijssegment zijn gebouwd.

Minder woningen verkocht

In het eerste kwartaal van 2018 zijn in totaal 58 256 woningen verkocht. Dit is 7,1 procent minder dan dezelfde periode in 2017. Bij zowel bestaande als nieuwbouw koopwoningen is het aantal verkochte woningen gedaald, met respectievelijk 6,8 en 9,4 procent. Bij de verkochte nieuwbouw koopwoningen wordt een woning meegeteld zodra er een koopovereenkomst is getekend. Dit kan plaatsvinden op meerdere momenten van het bouwproces.