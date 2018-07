Celstraf en TBS geëist voor hacken cloud met foto's jonge vrouwen

Woensdag heeft de officier van justitie in Amsterdam in een cybercrimezaak tegen een 32-jarige man uit Culemborg een celstraf van drie jaar geëist waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Een 36-jarige man uit Groningen hoorde een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar en TBS met voorwaarden tegen zich eisen.

Foto's jonge vrouwen

De mannen worden ervan verdacht I-clouds te hebben gehackt en foto’s van jonge vrouwen uit de cloud te hebben gehaald en op hun eigen computer te hebben opgeslagen. Vervolgens zochten ze contact met de vrouwen om ze over te halen nog meer foto’s en filmpjes te maken.

Vreemde berichten

De zaak kwam aan het rollen toen in maart 2017 een vrouw bij de politie in Amsterdam aangifte deed van cybercrime omdat zij vreemde berichten ontving vanuit onbekende e-mailadressen. Die berichten waren gericht op het verkrijgen van naaktfoto’s en seksfilmpjes. De vrouw overhandigde de politie een printscreen van het IP-adres dat op haar account was ingelogd. Het politieonderzoek dat vervolgens werd gestart, leidde naar het huisadres van de 32-jarige verdachte uit Culemborg. In mei 2017 werd zijn woning doorzocht en waarbij diverse gegevensdragers in beslag zijn genomen.

Door onderzoek aan de inbeslaggenomen gegevensdragers kwam de politie de 36-jarige medeverdachte uit Groningen op het spoor. In gesprekken die de verdachten voerden, werd gesproken over het bemachtigen van foto’s en filmpjes met een seksuele lading. Een van de verdachten deed zich soms voor als fotograaf om op die manier – door een carrière als model voor te spiegelen - foto’s te bemachtigen.

I-clouds

De verdachten deelden de buitgemaakte inloggegevens van hun slachtoffers en spraken over het kraken van accounts. Bovendien hadden ze een programma op hun computer geïnstalleerd waarmee ze op afstand I-clouds van anderen konden downloaden – en aanpassen - zonder daartoe gerechtigd te zijn.

De slachtoffers merkten dat er iets vreemds aan de hand was doordat ze opeens erg vaak hun wachtwoord moesten veranderen omdat ze niet meer konden inloggen. Uiteindelijk hebben zes vrouwen aangifte gedaan. Omdat de eerste aangifte in Amsterdam werd gedaan, werd het onderzoek door de Amsterdamse politie gedraaid, onder leiding van een Amsterdamse officier van justitie.

'Schokkend'

In haar requisitoir benadrukte de officier de ernst van de feiten: “Het is voor de benadeelden, en voor velen die van deze werkwijzen horen, schokkend om te merken hoe we bijna met open ogen ‘genept’ kunnen worden, hetgeen ons vertrouwen enorm schaadt en, naast individuele schade, ook potentieel enorme maatschappelijk schade kan veroorzaken. (--) Het zal je maar gebeuren dat je van een kennis een bericht krijgt dat ze compromitterende foto’s van jou heeft ontvangen van een onbekende jongen, zoals een van de aangeefsters overkwam. Als zij niet naar de politie was gestapt om aangifte te doen, waren de verdachten gewoon doorgegaan. (--) Kijkend naar de modus operandi in het dossier is er sprake van een grove inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers. Ongemerkt is zeer veel privacygevoelig materiaal in bezit gekomen van de verdachten. Het OM rekent dit de verdachten zeer zwaar aan.”