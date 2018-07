Verdachte zaak HaCarmel veroordeeld voor vernieling en diefstal

De verdachte in de zaak rond het Israëlische restaurant HaCarmel in Amsterdam is veroordeeld voor vernieling van ramen en diefstal van een Israëlische vlag. Hij krijgt 10 weken gevangenisstraf, waarvan 4 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

Omgevingsverbod

Daarnaast mag hij 2 jaar lang niet binnen 100 meter van het restaurant komen. Per overtreding krijgt hij 2 weken hechtenis, tot maximaal 6 maanden. Verder moet hij zich verplicht laten begeleiden en behandelen en zich aanmelden voor begeleid wonen.

Ramen ingeslagen

De man sloeg op 7 december 2017 met een stok de ruiten van Israëlisch restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in en stal er vervolgens een Israëlische vlag. Dat deed hij schreeuwend en met een bedekt gezicht. De man werd kort daarop aangehouden. In het onderzoek dat volgde, verklaarde de man te hebben gehandeld uit frustratie over de politiek van Israël ten aanzien van de Palestijnen.

Onrust door actie

De rechtbank is het met de officier van justitie en de verdediging eens dat de man geen terroristische bedoelingen had. Dat neemt echter niet weg dat hij met zijn actie veel mensen angst heeft aangejaagd en grote onrust heeft veroorzaakt. Dit rekent de rechtbank hem zwaar aan en legt hem dan ook een hogere straf op dan gebruikelijk bij een vernieling en diefstal.

Behandeling en begeleiding

Uit onderzoek is gebleken dat de uit Syrië gevluchte man kampt met een posttraumatische stressstoornis, in combinatie met een verstandelijke beperking en persoonlijkheidsproblematiek. De feiten kunnen hem daarom niet volledig worden aangerekend. Om te voorkomen dat hij opnieuw in de fout gaat, vindt de rechtbank het van belang dat hij intensief wordt begeleid en behandeld. Het opgelegde locatieverbod moet hem er van weerhouden dat hij zich opnieuw op het restaurant of de eigenaren richt.