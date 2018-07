50 miljoen extra voor beveiligen spooroverwegen

'Niet meer van deze tijd'

“Een onbeveiligde overweg op de toegangsweg van een erf is niet meer van deze tijd.” Dat zei de staatssecretaris bij haar bezoek aan de gemeente Lochem, waar binnenkort 8 overwegen worden aangepakt. In haar dankwoord deelde zij een compliment uit aan omwonenden, gemeente en ProRail die hard hebben gewerkt om dit alles te realiseren. Van Veldhoven is blij met de extra veiligheidsimpuls: “Nederland wordt steeds drukker. Onveilige en onbewaakte overgangen, met name die veel gebruikt worden, zijn niet meer van deze tijd. We moeten samen met de wegbeheerders ervoor zorgen, dat nog minder incidenten plaatsvinden op en rond de overwegen.”

Onbeveiligde overwegen

De grootste problemen met overwegen zijn met de grote programma’s in het verleden al opgelost. Sinds 1999 heeft de overheid volop geïnvesteerd in het verbeteren van de veiligheid van overwegen. Van Veldhoven: “We doen nu alles eraan om ook deze, meer risicovolle en onbeveiligde overwegen naar een woning of bedrijf, op een kosteneffectieve en innovatieve manier aan te pakken.”

NABO's

De extra financiële impuls komt mede voort uit een motie van Tweede Kamerlid Van der Graaf (CU), die eind 2017 opriep om een inventarisatie en risicoanalyse te maken van de nog bestaande NABO’s (Niet Automatisch Beveiligde Overwegen). Op basis daarvan is besloten om de particuliere huisaansluitingen aan het bestaande programma toe te voegen. De helft van het beschikbare budget zal aan de aanpak van deze NABO’s worden besteed. De andere helft wordt gebruikt om, in samenspraak van de regio’s, de meest risicovolle (reguliere) overwegen aan te pakken en (mede) te financieren.

Impuls

Met deze extra financiële impuls verwacht de staatssecretaris, samen met ProRail en regionale wegbeheerders, een grote stap te zetten in het verder verbeteren van de veiligheid van de overwegen. De impuls komt bovenop de budgetten van de al lopende programma’s. Dit zijn het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO), dat zich richt op de meest risicovolle beveiligde overwegen en het programma dat zich richt op opheffen of beveiligen van openbaar toegankelijke NABO’s.