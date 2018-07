Nederland investeert in NAVO-flank

Veiligheidssector

Met het fonds investeren NAVO-landen in capaciteitsopbouw in de veiligheidssector van landen rondom Europa. Dit om hun weerbaarheid tegen dreigingen als terrorisme te vergroten. Minister Blok: ‘Nederland investeert op deze manier in de stabiliteit rondom Europa, en daarmee in onze eigen veiligheid. NAVO is en blijft de beste garantie voor onze collectieve veiligheid.’

Opruimen explosieven

Met de aangekondigde steun gaat Nederland bijdragen aan projecten in Jordanië, Tunesië, Irak, Oekraïne en Georgië. Zo helpt ons land bij het opzetten van de militaire academie in Georgië en trainingen in Irak voor het opruimen van explosieven die zijn achtergelaten door ISIS. Ook blijft Nederland Oekraïne in NAVO-verband steunen, zowel in de revalidatie van gewonde soldaten als in het opruimen van explosieven.