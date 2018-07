Slachtoffer misdrijf Waldecklaan Hilversum is 22-jarige Maastrichtse

De vrouw die maandag 9 juli dood is aangetroffen, is een 22-jarige vrouw uit Maastricht die tijdelijk in de woning aan de Waldecklaan verbleef. 'De vrouw is door een misdrijf om het leven gebracht', zo laat de politie vrijdag weten uit het lopende onderzoek.

Sissend geluid

Rond 11.15 uur kwam een melding van een verdachte situatie bij een woning aan de Waldecklaan. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse. De brandweer betrad het pand als eerste, omdat er een sissend geluid werd gehoord, wat kon duiden op gas in de woning. Nadat zij constateerden dat dit niet het geval was, konden agenten naar binnen.

Door geweld omgebracht

In de woning werd de 22-jarige vrouw aangetroffen. Zij is door geweld om het leven gekomen. Er werd een Team Grootschalige Opsporing samengesteld van zowel tactisch als forensisch rechercheurs. Het onderzoek, waarbij onder andere sporen en camerabeelden werden verzameld, is in volle gang. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Man met rode trui

Getuigen zagen rond 12.00 uur een man met donker haar en een rode trui in de buurt van de woning. Er werd een Burgernetactie gestart om deze man te vinden, maar hij werd niet meer aangetroffen. Ondanks dat het onderzoeksteam inmiddels denkt dat deze man niet in verband kan worden gebracht met het misdrijf, wordt hij toch verzocht zich te melden bij de politie.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen van het misdrijf. Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie die kan bijdragen aan het onderzoek, meld u dan bij de recherche via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.