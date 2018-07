Verdachten puppyzwendel veroordeeld

De rechtbank Leeuwarden heeft twee verdachten veroordeeld voor oplichting en valsheid en geschrifte met betrekking tot de handel in honden en hondenpuppy’s. Ongezonde dieren werden door de mannen via marktplaats verkocht als dieren in goede gezondheid. Ook werden vaccinatieboekjes of inentingspaspoorten met valse stempels en handtekeningen overhandigd.

Valse documenten

De mannen boden via marktplaats honden en hondenpuppy's aan. Zij deden het daarbij voorkomen alsof zij professionele hondenverkopers waren, die puppy's verkochten die in goede gezondheid verkeerden. Daarbij schotelden zij de potentiële kopers voor dat de puppy's ingeënt en vrij van ziekten waren. De puppy's bleken echter allen een zwakke gezondheid te hebben. Om te doen voorkomen dat de puppy's gezond waren, hebben de mannen vaccinatieboekjes of inentingspaspoorten aan de kopers overhandigd, waaruit moest blijken dat de honden waren ingeënt en klinisch waren onderzocht door een dierenarts, terwijl dit niet het geval was. Ze hadden deze boekjes/paspoorten zelf voorzien van een vals stempel van een dierenarts en daarbij zelf een handtekening gezet.

Erbarmelijke omstandigheden

Eén van de verdachten heeft in 2016 meermalen controle gehad van de autoriteiten, waaronder de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Deze dienst heeft de man meermalen op tekortkomingen gewezen met betrekking tot de huisvesting van de dieren. Met name in de door de man in Holwerd gehuurde loods was sprake van een abominabele toestand. De rechtbank rekent het hem aan dat hij zich weinig tot niets heeft aangetrokken van de aanwijzingen van de instanties. Ondanks de waarschuwingen is hij, zelfs nadat hem een last onder dwangsom was opgelegd, onverminderd doorgegaan met zijn handel. Het geldelijk gewin en luxere leven voerde bij verdachte de boventoon. Hij is bovendien niet uit eigen beweging gestopt met de handel. Pas met zijn aanhouding kwam er een einde aan de misstanden.

Strafoplegging

De rechtbank legt aan één verdachte een hogere straf op omdat hij langer met de strafbare gedragingen door is gegaan dan de andere verdachte. Aan hem legt de rechtbank een werkstraf van 240 uur op, te vervangen door 120 dagen vervangendehechtenis en 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar. De vorderingen van de benadeelde partijen zijn toegewezen. Daarnaast is een bedrag van 5.400,- euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel toegewezen, dat moet worden terugbetaald aan de staat.

Aan de andere verdachte legt de rechtbank een werkstraf van 80 uur op, te vervangen door 40 dagen vervangende hechtenis. Ook hierbij zijn de vorderingen van de benadeelde partijen toegewezen. Daarnaast is een bedrag van 1.650,- euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel toegewezen.