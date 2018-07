Tweede verdachte beschieting met antitankwapen langer vast

Op donderdag 21 juni werd rond 23.00 uur het kantoorpand aan de Teleportboulevard in Amsterdam Sloterdijk beschoten. In het pand is onder meer de redactie van het tijdschrift Panorama gehuisvest. De politie stelde ter plaatse een onderzoek in en stelde vast dat het pand was beschoten met een antitankwapen.

De politie hield een dag na de beschieting een 41-jarige man uit Woerden aan. Zijn voorlopige hechtenis werd op 9 juli door de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam verlengd.

Beide verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen derhalve alleen contact hebben met hun advocaat. Politie en OM zijn daarom ook terughoudend in het verstrekken van informatie.