Verdachte dode vrouw Utrecht is ex-vriend

Op woensdag 11 juli werd het levenloze lichaam van Korsman gevonden in een woning aan de Bosboomstraat. Het bleek dat Laura door geweld om het leven was gekomen. Later op de dag werd een 31-jarige man uit Nieuwegein aangehouden. De verdachte is dezelfde persoon die aangewezen is als de stalker van het Laura. De verdachte nam herhaaldelijk contact op omdat hij de relatie wilde herstellen.

Melding stalking

Korsman heeft recent bij de politie gemeld dat zij gestalkt werd. De politie is met Laura in gesprek geweest en heeft een aangifte opgenomen. Daarna is er vanuit de politie een pakket aan maatregelen geboden, waaronder het uitreiken van een alarmknop. De ex-vriend van het slachtoffer werd al eerder deze maand een keer aangehouden voor stalking van zijn ex-vriendin en heeft drie dagen in hechtenis gezeten. Nadat het onderzoek afgerond was, heeft hij van het Openbaar Ministerie een contact- en locatieverbod gekregen en is hij gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Hij zit nu vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.