Ruzie loopt uit op verkeersongeval met gewonde

Een al wat langer lopende ruzie tussen twee personen is donderdagavond geëindigd in een verkeersongeval op de Holysingel in Vlaardingen. Hierbij is één van de bestuurders gewond geraakt.

De twee mannen zagen elkaar rijden en één van de voertuigen werd van achteren geramd. De verdachte ging er vandoor en het slachtoffer reed naar het Shell station waar de ambulance werd gebeld. De politie wist de verdachte te traceren en heeft de man aangehouden. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een vrouw die in de auto zat is in de ambulance nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is door een politietakelwagen meegenomen voor onderzoek.